Материалы из термососны термоосины для отделки бани и сауны

Предлагаем качественную вагонку из термодерева по выгодным ценам от произвоителя. Наше собственное производство позволяет нам использовать для строительства бань и саун самые качественные и подходящие для условий высоких температур и повышенной влажности материалы.

Произведённая нами вагонка из осины обладает стойкостью к влажному режиму бани, не разбухает и не рассыхается, не подвержена гниению и будет служить вам многие годы. Специальная технология обработки вагонки из осины позволяет сделать ее идеальной для сауны и бани.

Термодревесина – относительно новый материал для отделки помещений с повышенной влажностью. Термодерево проходит специфическую обработку сверхвысокой температурой до 2300C с полным отсутствием применения химических реагентов.

Преимущества термодревесины